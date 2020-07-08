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На пляже в Казахстане отдыхающие избили тюленя
08.07.2020 13:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУжасающие кадры пришли из Казахстана. Отдыхающие на пляже побережья Каспия избили детеныша тюленя. По словам очевидца, группа взрослых людей вместе с детьми заметила животное у берега и начала бить его палками и камнями ради забавы, а потом пытались сфотографироваться. Детали инцидента выясняет полиция. Нападавшим грозит штраф или исправительные работы.
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Ужасающие кадры пришли из Казахстана. Отдыхающие на пляже побережья Каспия избили детеныша тюленя. По словам очевидца, группа взрослых людей вместе с детьми...
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