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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пляже в Казахстане отдыхающие избили тюленя Ужасающие кадры пришли из Казахстана. Отдыхающие на пляже побережья Каспия избили детеныша тюленя. По словам очевидца, группа взрослых людей вместе с детьми...

Ужасающие кадры пришли из Казахстана. Отдыхающие на пляже побережья Каспия избили детеныша тюленя. По словам очевидца, группа взрослых людей вместе с детьми заметила животное у берега и начала бить его палками и камнями ради забавы, а потом пытались сфотографироваться. Детали инцидента выясняет полиция. Нападавшим грозит штраф или исправительные работы.