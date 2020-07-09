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Итальянская мафия с помощью облигаций отмыла миллиард евро

09.07.2020 09:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Итальянская мафия выпускала собственные облигации, чтобы после отмыть деньги. Криминальные авторитеты обращались к специалистам, знающим международные финансовые рынки. Подставные компании выпускали долговые и продавали их инвесторам. Условия сделки были высокодоходные, что объясняло их высокий спрос. За период с 2015 по 2019 годы самый влиятельный мафиозный клан в Италии "Ндрангета" отмыл более миллиарда евро.
 
 
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Итальянская мафия выпускала собственные облигации, чтобы после отмыть деньги. Криминальные авторитеты обращались к специалистам, знающим международные...
 
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