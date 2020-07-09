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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итальянская мафия с помощью облигаций отмыла миллиард евро Итальянская мафия выпускала собственные облигации, чтобы после отмыть деньги. Криминальные авторитеты обращались к специалистам, знающим международные...

Итальянская мафия выпускала собственные облигации, чтобы после отмыть деньги. Криминальные авторитеты обращались к специалистам, знающим международные финансовые рынки. Подставные компании выпускали долговые и продавали их инвесторам. Условия сделки были высокодоходные, что объясняло их высокий спрос. За период с 2015 по 2019 годы самый влиятельный мафиозный клан в Италии "Ндрангета" отмыл более миллиарда евро.