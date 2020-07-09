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Во Франции в знак протеста на улицы вышли работники Airbus

09.07.2020 09:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи сотрудников Airbus вышли на улицы Тулузы в знак протеста против массового сокращения. На фоне экономического кризиса компания оставляет без работы около 15 тысяч человек. Из них треть живет во Франции. Авиастроитель заявил, что сможет сохранить 2 тысячи мест в случае, если правительства государств ЕС согласятся поддержать разработку водородного двигателя для самолетов. Работники компании сядут за стол переговоров с руководством в понедельник. Стороны будут обсуждать такие варианты сокращения, как досрочная пенсия, временное отстранение и переквалификация.
 
 
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Тысячи сотрудников Airbus вышли на улицы Тулузы в знак протеста против массового сокращения. На фоне экономического кризиса компания оставляет без работы около 15...
 
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