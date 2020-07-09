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В Мичигане сильный шторм
09.07.2020 09:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЛивневый дождь вызывает наводнение в разных частях штата. За короткий промежуток времени выпало более 50 миллиметров осадков. В разных населенных пунктах затоплены дороги. Под водой оказались подвальные помещения нескольких зданий. Страдает и крупнейший населенный пункт штата. В Детройте подтопило некоторые станции метро. Заблокирован выезд с северо-запада города моторов: под водой оказалась крупная автомагистраль.
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Ливневый дождь вызывает наводнение в разных частях штата. За короткий промежуток времени выпало более 50 миллиметров осадков. В разных населенных пунктах...
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