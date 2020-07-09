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МВД Сербии назвало протесты попыткой захватить власть

09.07.2020 12:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Глава МВД Сербии усомнился в том, что причины протестов в стране связаны с повторным карантином. Небойша Стефанович назвал митинги в Белграде попыткой захватить власть. По его мнению, акции протеста были заранее подготовлены теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах.

Вторая ночь протестов в Сербии снова вылилась в столкновения манифестантов с полицией. По последним данным, пострадали не менее 36 человек, в том числе полицейские. Протестующие стали забрасывать стражей порядка бутылками и камнями.

На улицы столицы вышел спецназ в сопровождении боевой техники. Для сдерживания толпы применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

 
 
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Глава МВД Сербии усомнился в том, что причины протестов в стране связаны с повторным карантином. Небойша Стефанович назвал митинги в Белграде попыткой захватить...
 
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