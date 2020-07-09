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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД Сербии назвало протесты попыткой захватить власть Глава МВД Сербии усомнился в том, что причины протестов в стране связаны с повторным карантином. Небойша Стефанович назвал митинги в Белграде попыткой захватить...

Глава МВД Сербии усомнился в том, что причины протестов в стране связаны с повторным карантином. Небойша Стефанович назвал митинги в Белграде попыткой захватить власть. По его мнению, акции протеста были заранее подготовлены теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах.Вторая ночь протестов в Сербии снова вылилась в столкновения манифестантов с полицией. По последним данным, пострадали не менее 36 человек, в том числе полицейские. Протестующие стали забрасывать стражей порядка бутылками и камнями.На улицы столицы вышел спецназ в сопровождении боевой техники. Для сдерживания толпы применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.