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Украина продолжает ликвидировать последствия сильного паводка
10.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОн затронул четыре области страны: Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую. Жертвами стихии, как сообщается, стали 4 человека. Подтопленными остаются десятки населенных пунктов. Разрушено более 200 километров автодорог, повреждено еще свыше 500 километров. Причиной стихийного бедствия стали многодневные проливные дожди. В некоторых горных реках уровень воды поднялся на 2 метра.
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Он затронул четыре области страны: Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую. Жертвами стихии, как сообщается, стали 4 человека. Подтопленными...
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