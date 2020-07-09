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Украина продолжает ликвидировать последствия сильного паводка

10.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Он затронул четыре области страны: Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую. Жертвами стихии, как сообщается, стали 4 человека. Подтопленными остаются десятки населенных пунктов. Разрушено более 200 километров автодорог, повреждено еще свыше 500 километров. Причиной стихийного бедствия стали многодневные проливные дожди. В некоторых горных реках  уровень воды поднялся на 2 метра.
 
 
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Он затронул четыре области страны: Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую. Жертвами стихии, как сообщается, стали 4 человека. Подтопленными...
 
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