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Власти Токио в подготовке к Олимпиаде примут во внимание эпидемиологическую ситуацию
10.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВласти Токио в подготовке к Олимпиаде примут во внимание эпидемиологическую ситуацию за рубежом. Это заявила губернатор столицы. В частности, предполагается "упрощение формата проведения Игр". Сомнений в том, что они состоятся, у японцев больше нет.
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Власти Токио в подготовке к Олимпиаде примут во внимание эпидемиологическую ситуацию за рубежом. Это заявила губернатор столицы. В частности, предполагается...
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