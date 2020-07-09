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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Токио в подготовке к Олимпиаде примут во внимание эпидемиологическую ситуацию Власти Токио в подготовке к Олимпиаде примут во внимание эпидемиологическую ситуацию за рубежом. Это заявила губернатор столицы. В частности, предполагается...

Власти Токио в подготовке к Олимпиаде примут во внимание эпидемиологическую ситуацию за рубежом. Это заявила губернатор столицы. В частности, предполагается "упрощение формата проведения Игр". Сомнений в том, что они состоятся, у японцев больше нет.