Полиция ОАЭ начала использовать собак для выявления коронавируса

Источник материала: БT

"Исследования показали, что выявление собаками случаев COVID-19 происходит с точностью 92%", - заявили в ведомстве.

Тесты проводились на территории нескольких больниц в течение двух недель. Натренированные собаки смогут выявлять заражённых при патрулировании улиц, а также в людных местах, таких как вокзалы и аэропорты.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите