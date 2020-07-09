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Полиция ОАЭ начала использовать собак для выявления коронавируса
10.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
"Исследования показали, что выявление собаками случаев COVID-19 происходит с точностью 92%", - заявили в ведомстве.
Тесты проводились на территории нескольких больниц в течение двух недель. Натренированные собаки смогут выявлять заражённых при патрулировании улиц, а также в людных местах, таких как вокзалы и аэропорты.
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"Исследования показали, что выявление собаками случаев COVID-19 происходит с точностью 92%", - заявили в ведомстве. Тесты проводились на территории нескольких...
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