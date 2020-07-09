ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Полиция ОАЭ начала использовать собак для выявления коронавируса

10.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Исследования показали, что выявление собаками случаев COVID-19 происходит с точностью 92%", - заявили в ведомстве. 
Тесты проводились на территории нескольких больниц в течение двух недель. Натренированные собаки смогут выявлять заражённых при патрулировании улиц, а также в людных местах, таких как вокзалы и аэропорты.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда.    
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Исследования показали, что выявление собаками случаев COVID-19 происходит с точностью 92%", - заявили в ведомстве.  Тесты проводились на территории нескольких...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Гарвард и Массачусетский технологический институт подают в суд на администрацию Дональда Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика