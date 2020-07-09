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Демонстрация против увольнений

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Airbus намерена уволить 15 тысяч человек Правительство Франции намерено в понедельник начать переговоры с руководством компании Airbus, чтобы корпорация отказалась от резкого сокращения числа работников. ...

Правительство Франции намерено в понедельник начать переговоры с руководством компании Airbus, чтобы корпорация отказалась от резкого сокращения числа работников.Демонстрация протеста против массовых увольнений прошла накануне в Тулузе. Несколько тысяч авиасотрудников устроили манифестацию прямо на взлетно-посадочной полосе местного аэропорта. Компания планирует сократить 15 тысяч человек. Полторы тысячи - в Соединенном Королевстве, а остальных - во Франции и Германии. В качестве причины массовых увольнений в компании называют резкое падение объема туристических перевозок. Официальным Берлину и Парижу корпорация предложила разработать программы поддержки работников авиационной отрасли. В этом случае Airbus готова уволить не 15, а 12 тысяч человек.