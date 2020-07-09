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Airbus намерена уволить 15 тысяч человек
09.07.2020 21:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПравительство Франции намерено в понедельник начать переговоры с руководством компании Airbus, чтобы корпорация отказалась от резкого сокращения числа работников.
Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "Обязанность правительства, обязанность государства - не только добиться временных улучшений путем перезапуска экономики. Необходим план реконструкции, который позволит в максимальной степени избежать увольнений, обеспечить максимальную занятость в индустриальном секторе нашей экономики!".
Демонстрация против увольненийДемонстрация протеста против массовых увольнений прошла накануне в Тулузе. Несколько тысяч авиасотрудников устроили манифестацию прямо на взлетно-посадочной полосе местного аэропорта. Компания планирует сократить 15 тысяч человек. Полторы тысячи - в Соединенном Королевстве, а остальных - во Франции и Германии. В качестве причины массовых увольнений в компании называют резкое падение объема туристических перевозок. Официальным Берлину и Парижу корпорация предложила разработать программы поддержки работников авиационной отрасли. В этом случае Airbus готова уволить не 15, а 12 тысяч человек.
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Правительство Франции намерено в понедельник начать переговоры с руководством компании Airbus, чтобы корпорация отказалась от резкого сокращения числа работников. ...
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