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На США надвигается тропический шторм "Фэй"

10.07.2020 08:24 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

США в ожидании удара стихии. У атлантического побережья сформировался тропический шторм "Фэй". В непосредственной близости от штата Северная Каролина. По прогнозам метеорологов, он принесет сильные дожди и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Шторм движется на север.
 
 
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США в ожидании удара стихии. У атлантического побережья сформировался тропический шторм "Фэй". В непосредственной близости от штата Северная Каролина. По...
 
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