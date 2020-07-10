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На США надвигается тропический шторм "Фэй"
10.07.2020 08:24 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСША в ожидании удара стихии. У атлантического побережья сформировался тропический шторм "Фэй". В непосредственной близости от штата Северная Каролина. По прогнозам метеорологов, он принесет сильные дожди и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Шторм движется на север.
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США в ожидании удара стихии. У атлантического побережья сформировался тропический шторм "Фэй". В непосредственной близости от штата Северная Каролина. По...
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