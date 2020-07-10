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Во Владивостоке море покрылось маслянистой пеной

10.07.2020 08:24 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пена неизвестного происхождения с жирной пленкой окутала несколько километров вдоль городского берега Владивостока. Эксперты предполагают, что это может быть результат смешения пресной и морской воды из-за содержания в ней большого количества органики. Также в море могли попасть бытовые стоки канализации и отходы со свалок. Отмечается, что нефтепродуктами вещество не пахнет. Пробы воды будут отправлены на химический анализ.
 
 
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Пена неизвестного происхождения с жирной пленкой окутала несколько километров вдоль городского берега Владивостока. Эксперты предполагают, что это может быть...
 
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