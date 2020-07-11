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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабное наводнение в Китае Проливные дожди уже вторую неделю не прекращаются в Китае. Затоплены или подтоплены территории с населением в 34 миллиона человек. Из городов и сел трех регионов...

Проливные дожди уже вторую неделю не прекращаются в Китае. Затоплены или подтоплены территории с населением в 34 миллиона человек. Из городов и сел трех регионов эвакуированы 300 тысяч жителей. В провинции Цзянси случился прорыв дамбы. На ликвидацию были срочно мобилизованы 500 человек, и трагедии удалось избежать. В горных районах селевые потоки размывают автодороги, что создает проблемы с эвакуацией местных жителей. Известно о гибели по меньшей мере 144 человек. Синоптики обещают, что в ближайшие дни дожди должны прекратиться.