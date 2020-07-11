ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Масштабное наводнение в Китае

11.07.2020 15:40 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проливные дожди уже вторую неделю не прекращаются в Китае. Затоплены или подтоплены территории с населением в 34 миллиона человек. Из городов и сел трех регионов эвакуированы 300 тысяч жителей. В провинции Цзянси случился прорыв дамбы. На ликвидацию были срочно мобилизованы 500 человек, и трагедии удалось избежать. В горных районах селевые потоки размывают автодороги, что создает проблемы с эвакуацией местных жителей. Известно о гибели по меньшей мере 144 человек. Синоптики обещают, что в ближайшие дни дожди должны прекратиться.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проливные дожди уже вторую неделю не прекращаются в Китае. Затоплены или подтоплены территории с населением в 34 миллиона человек. Из городов и сел трех регионов...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Первые богослужения в Айя-Софии пройдут 24 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика