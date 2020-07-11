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Первые богослужения в Айя-Софии пройдут 24 июля

11.07.2020 15:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Президент Турции объявил, что первое богослужение в соборе Святой Софии пройдет 24 июля сразу после проведения подготовительных работ. Ранее в пятницу Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче храма в ведение религиозных властей и о превращении в мечеть. С протестами против такого решения выступили христиане разных конфессий, представители ЮНЕСКО и ряд влиятельных государств, в их числе США, Франция, Греция и другие страны Евросоюза. 

Собор Святой Софии был музеем с 1934 года, когда в рамках секуляризации его объявил светским учреждением тогдашний президент Ататюрк. Сам собор был построен в 537 году и до падения Константинополя - почти тысячу лет - оставался самым большим христианским храмом планеты.  Внутри Айя-Софии недавно были расчищены византийские фрески, в частности, с изображением Христа. К слову, в мечети любые изображения человека запрещены исламским каноном. 

 
 
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Президент Турции объявил, что первое богослужение в соборе Святой Софии пройдет 24 июля сразу после проведения подготовительных работ. Ранее в пятницу Реджеп Тайип...
 
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