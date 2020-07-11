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Итальянская мафия использует пандемию в своих интересах

11.07.2020 20:20 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Италии из-за резкого ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии преступные кланы приступили к активной вербовке сторонников. Как отмечают эксперты,  показатели безработицы в стране (а это миллионы человек) привели к всплеску криминальной активности. Отметим, оборот теневой экономики Италии в год - около 77 миллиардов евро. А это 40% недопоступивших налогов в бюджет. По самым скромным подсчетам, в Италии - около 3 миллионов нелегальных рабочих. Их число продолжает расти.
 
 
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В Италии из-за резкого ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии преступные кланы приступили к активной вербовке сторонников. Как отмечают эксперты, ...
 
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