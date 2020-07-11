Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итальянская мафия использует пандемию в своих интересах В Италии из-за резкого ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии преступные кланы приступили к активной вербовке сторонников. Как отмечают эксперты, ...

В Италии из-за резкого ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии преступные кланы приступили к активной вербовке сторонников. Как отмечают эксперты, показатели безработицы в стране (а это миллионы человек) привели к всплеску криминальной активности. Отметим, оборот теневой экономики Италии в год - около 77 миллиардов евро. А это 40% недопоступивших налогов в бюджет. По самым скромным подсчетам, в Италии - около 3 миллионов нелегальных рабочих. Их число продолжает расти.