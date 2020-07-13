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Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку

13.07.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщило в воскресенье, 12 июля, агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ.

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который «в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года».

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки — законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что «федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».

 
 
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Правительство ФРГ считает, что к атаке на бундестаг пять лет назад была причастна военная разведслужба России. Введение санкций против Москвы стало бы первым...
 
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