ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тысячи болгар требуют отставки правительства

13.07.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Болгарии не утихают антиправительственные протесты. Оппозиция в парламенте инициировала голосование о недоверии правительству. Президент сравнил Совет министров с мафией. Премьер заявил, что открыт к диалогу.


Тысячи человек в воскресенье, 12 июля, вышли на улицы Софии и ряда других городов, в том числе Бургаса, Варны и Пловдива. Демонстранты скандировали «Мафия» и «В отставку».

Между тем, находящиеся в оппозиции социалисты в болгарском парламенте инициировали голосование о недоверии премьер-министру Бойко Борисову. Ожидается, что оно состоится 15 июля. Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обвинила Борисова и его партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» в «мафиозно-олигархическом» стиле управления.

Демонстрации начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов. Глава государства Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.


В свою очередь, Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест. Он призвал демонстрантов «быть осторожными и не допустить пролития ни одной капли крови во время мирного протеста», отметив, что риторика ненависти «не приведет ни к чему хорошему».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи человек в воскресенье, 12 июля, вышли на улицы Софии и ряда других городов, в том числе Бургаса, Варны и Пловдива. Демонстранты скандировали «Мафия» и «В...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика