В Баку сообщили о новом обострении ситуации на границе с Арменией

Источник материала: Tut.by

Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обострении обстановки на границе с Арменией. Соответствующая информация размещена на странице ведомства в Facebook .



Армянский солдат сил самообороны Нагорного Карабаха. 3 апреля 2016 года. Фото: Reuters

«В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе на товузском направлении вновь обострилась. Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии. В ответ азербайджанская армия принимает адекватные меры», — отмечается в тексте.

В воскресенье днем Минобороны сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии и завязавшемся бое. По утверждению военного ведомства, противник понес потери и отступил. Как проинформировали в Баку, в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.