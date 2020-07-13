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Самолет Ан-2 рухнул в Нижегородской области

13.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Погиб один человек, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Машина была охвачена огнем, но пламя  пожарным  удалось  оперативно сбить. Самолет малой сельскохозяйственной авиации, известный многим как   кукурузник, вероятно, задел провода во время обработки одного из полей. 
 
 
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Погиб один человек, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Машина была охвачена огнем, но пламя  пожарным  удалось  оперативно сбить. Самолет малой...
 
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