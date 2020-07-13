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Самолет Ан-2 рухнул в Нижегородской области
13.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПогиб один человек, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Машина была охвачена огнем, но пламя пожарным удалось оперативно сбить. Самолет малой сельскохозяйственной авиации, известный многим как кукурузник, вероятно, задел провода во время обработки одного из полей.
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Погиб один человек, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Машина была охвачена огнем, но пламя пожарным удалось оперативно сбить. Самолет малой...
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