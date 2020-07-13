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Пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля в Сан-Диего

13.07.2020 15:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Американские пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля на военно-морской базе Сан-Диего - привлечены 150 спасателей и все технические суда порта. Госпитализировано более 20 человек. Вокруг судна создали полуторакилометровую зону безопасности. Жителей окрестных районов призвали не выходить из дома без необходимости и закрыть окна. По одной из версий случившегося, на палубе, через которую на воду спускают небольшие катера, прогремел взрыв. Он мог возникнуть из-за сварочных работ. Тушение пожара может занять несколько дней. По предварительным данным, в цистернах на корабле находится около 4 тысяч тонн топлива. Пожарные команды пытаются не допустить его возгорания.
 
 
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Американские пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля на военно-морской базе Сан-Диего - привлечены 150 спасателей и все технические суда...
 
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