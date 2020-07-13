|
Пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля в Сан-Диего
13.07.2020 15:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАмериканские пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля на военно-морской базе Сан-Диего - привлечены 150 спасателей и все технические суда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)