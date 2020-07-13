Подозреваемой в убийстве Павла Шеремета сняли электронный браслет и разрешили передвижение по стране

Источник материала: Tut.by

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране, сообщает «Громадське» .



Яна Дугарь. Фото: Ярослава Жуковская, «Громадське»

Адвокаты Дугарь заявили, что частично удовлетворены решением суда и продолжат доказывать непричастность своей подзащитной к делу об убийстве журналиста.

Напомним, в конце мая Печерский районный суд города Киева отпустил под залог Дугарь. Тогда суд обязал женщину носить электронный браслет и находиться в районе нахождения ее воинской части.

Кроме того, 13 июля Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу Андрея Антоненко под стражей. Срок действия меры пресечения завершается 23 июля, сообщает РБК-Украина . Напомним, именно Андрея Антоненко следствие считает организатором убийства Павла Шеремета.



Андрей Антоненко. Фото: Игорь Литвиненко, РБК-Украина

О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил 12 декабря 2019 года. Спустя несколько часов полиция назвала их имена — врач и волонтер Юлия Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко.