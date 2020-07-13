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Подозреваемой в убийстве Павла Шеремета сняли электронный браслет и разрешили передвижение по стране
13.07.2020 16:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране, сообщает
Адвокаты Дугарь заявили, что частично удовлетворены решением суда и продолжат доказывать непричастность своей подзащитной к делу об убийстве журналиста.
Напомним, в конце мая Печерский районный суд города Киева
Кроме того, 13 июля Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу Андрея Антоненко под стражей. Срок действия меры пресечения завершается 23 июля, сообщает
О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков
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Подозреваемой в убийстве Павла Шеремета сняли электронный браслет и разрешили передвижение по стране
Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться...
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