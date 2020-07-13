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Карибские страны снизили взносы за гражданство в обмен на инвестиции

13.07.2020 20:01 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В условиях пандемии, которая лишила их доходов от туризма,   островные государства снизили цены на получение гражданства по программам "золотых паспортов". Они, к слову, и выдаются в обмен на инвестиции. Как сообщает Bloomberg, Сент-Китс и Невис  предлагает паспорта для семьи из 4 человек  в обмен на 150 тысяч долларов, вложенных в фонд устойчивого развития. Раньше взнос достигал почти 200 тысяч. Условия программ получения гражданства изменили также  Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда.


 
 
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В условиях пандемии, которая лишила их доходов от туризма,   островные государства снизили цены на получение гражданства по программам "золотых паспортов". Они, к...
 
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