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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австралийские коалы возвращаются в дикую природу Возвращение в дикую природу. Пять коал, после того, как были эвакуировали из заповедника в Канберре, привезли назад. Этих симпатяг зовут Джед, Скалли, Билла, Гулу и...

Возвращение в дикую природу. Пять коал, после того, как были эвакуировали из заповедника в Канберре, привезли назад. Этих симпатяг зовут Джед, Скалли, Билла, Гулу и Еллоу. Они уверенно выбрались из переносных домиков и направились к излюбленным эвкалиптам. Зверьков пришлось взять под особое наблюдение, ведь 22 процента их парка уничтожены огнем. Всего же из-за прошлогодних пожаров на Зеленом континенте популяция коал сократилась на 8 тысяч особей.