ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Австралийские коалы возвращаются в дикую природу

13.07.2020 20:02 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возвращение в дикую природу. Пять коал, после того, как были эвакуировали из заповедника в Канберре, привезли назад. Этих симпатяг зовут Джед, Скалли, Билла, Гулу и Еллоу. Они уверенно выбрались из переносных домиков и направились к излюбленным эвкалиптам. Зверьков пришлось взять под особое наблюдение, ведь 22 процента их парка уничтожены огнем. Всего же из-за прошлогодних пожаров на Зеленом континенте популяция коал сократилась на 8 тысяч особей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возвращение в дикую природу. Пять коал, после того, как были эвакуировали из заповедника в Канберре, привезли назад. Этих симпатяг зовут Джед, Скалли, Билла, Гулу и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Умерла жена Джона Траволты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика