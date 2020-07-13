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Австралийские коалы возвращаются в дикую природу
13.07.2020 20:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВозвращение в дикую природу. Пять коал, после того, как были эвакуировали из заповедника в Канберре, привезли назад. Этих симпатяг зовут Джед, Скалли, Билла, Гулу и Еллоу. Они уверенно выбрались из переносных домиков и направились к излюбленным эвкалиптам. Зверьков пришлось взять под особое наблюдение, ведь 22 процента их парка уничтожены огнем. Всего же из-за прошлогодних пожаров на Зеленом континенте популяция коал сократилась на 8 тысяч особей.
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Возвращение в дикую природу. Пять коал, после того, как были эвакуировали из заповедника в Канберре, привезли назад. Этих симпатяг зовут Джед, Скалли, Билла, Гулу и...
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