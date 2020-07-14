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На востоке Китая вторую неделю не утихают проливные дожди

14.07.2020 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На востоке Китая другая беда - регион испытывает на прочность мощное наводнение. Проливные дожди уже  вторую неделю не утихают. Уровень воды во многих реках поднялся более чем на 3 метра. Предварительный ущерб - 12 миллиардов долларов. И катастрофические масштабы стихийного бедствия, по словам специалистов, могут еще возрасти. Наводнение затронуло свыше 38 миллионов человек. По последним данным, погиб или же пропал без вести 141 местный житель. Потоками воды разрушены почти 30  тысяч домов. Свыше 2 миллионов человек эвакуировали. 

 
 
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На востоке Китая другая беда - регион испытывает на прочность мощное наводнение. Проливные дожди уже  вторую неделю не утихают. Уровень воды во многих реках...
 
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