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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наводнения в Индонезии: есть погибшие По меньшей мере 15 человек погибли и около 60 пропали без вести. Более 2 000 жителей провинции Южный Сулавеси в связи со стихией размещены во временных убежищах. ...

По меньшей мере 15 человек погибли и около 60 пропали без вести. Более 2 000 жителей провинции Южный Сулавеси в связи со стихией размещены во временных убежищах.Сотни домов, здание школы и общественные объекты провинции повреждены и затоплены.фото: ReutersПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите