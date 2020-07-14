|
Наводнения в Индонезии: есть погибшие
15.07.2020 07:54 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо меньшей мере 15 человек погибли и около 60 пропали без вести. Более 2 000 жителей провинции Южный Сулавеси в связи со стихией размещены во временных убежищах.
Сотни домов, здание школы и общественные объекты провинции повреждены и затоплены.
фото: Reuters
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 15 человек погибли и около 60 пропали без вести. Более 2 000 жителей провинции Южный Сулавеси в связи со стихией размещены во временных убежищах. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)