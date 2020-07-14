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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди Газета с речью Индиры Ганди попала туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707. Находка будет храниться в...

Газета с речью Индиры Ганди попала туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707.Находка будет храниться в кафе у подножия Монблана.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите