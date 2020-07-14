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В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди

15.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Газета с речью Индиры Ганди попала туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707.

Находка будет храниться в кафе у подножия Монблана.

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Газета с речью Индиры Ганди попала туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707. Находка будет храниться в...
 
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