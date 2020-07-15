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Антиправительственные протесты в Софии переросли в столкновения: ранены два полицейских и один демонстрант
15.07.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протесты с требованиями отставки консервативного председателя Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией. Об этом сообщил во вторник, 14 июля, на специальном брифинге заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов.
По его словам, в результате стычек в городе были ранены два полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, добавил Златанов. По его утверждению, среди митингующих были замечены группы «провокаторов», которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.
Протесты продолжаются почти неделю
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Антиправительственные протесты в Софии переросли в столкновения: ранены два полицейских и один демонстрант
Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской.
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