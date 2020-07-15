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Антиправительственные протесты в Софии переросли в столкновения: ранены два полицейских и один демонстрант

15.07.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протесты с требованиями отставки консервативного председателя Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией. Об этом сообщил во вторник, 14 июля, на специальном брифинге заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов.


Фото: Reuters

По его словам, в результате стычек в городе были ранены два полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, добавил Златанов. По его утверждению, среди митингующих были замечены группы «провокаторов», которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.

Протесты продолжаются почти неделю

Протесты продолжаются в Софии уже шестой день подряд. Ранее, 9 июля, в администрации президента Болгарии Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала для допроса советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова.

 
 
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Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской.
 
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