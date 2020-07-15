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Ограничения возвращают в Италии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наивысший уровень тревоги введен в Токио из-за коронавируса Меры предприняты вследствие рекордного количества заболеваний за последнюю неделю. Власти призывают не посещать клубы и рестораны, которые не принимают...

Меры предприняты вследствие рекордного количества заболеваний за последнюю неделю. Власти призывают не посещать клубы и рестораны, которые не принимают достаточно противовирусных мер.Людей обязывают носить маски в общественных местах, где невозможно сохранять метровую дистанцию. А для прибывших из стран, не входящих в состав ЕС, сохранится 14-дневный карантин. В то же время Еврокомиссия заявила, что не допустит еще один глобальный локдаун и остановку экономики еврозоны.