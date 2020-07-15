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Наивысший уровень тревоги введен в Токио из-за коронавируса

15.07.2020 22:26 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Меры предприняты вследствие рекордного количества заболеваний за последнюю неделю. Власти призывают не посещать клубы и рестораны, которые не принимают достаточно противовирусных мер.


Ограничения возвращают в Италии

Людей обязывают носить маски в общественных местах, где невозможно сохранять метровую дистанцию. А для прибывших из стран, не входящих в состав ЕС, сохранится 14-дневный карантин. В то же время Еврокомиссия заявила, что не допустит еще один глобальный локдаун и остановку экономики еврозоны.

 
 
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Меры предприняты вследствие рекордного количества заболеваний за последнюю неделю. Власти призывают не посещать клубы и рестораны, которые не принимают...
 
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