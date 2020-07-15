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На акции против поправок к Конституции в Москве задержали не менее 100 человек
16.07.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве во время акции против поправок к Конституции задержали не менее 103 человек, пишет «ОВД-Инфо». Примерно о 100 задержанных также сообщает
Среди задержанных журналисты РИА «Новости» и TJournal, а также муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью, преподаватель «Шанинки» Борис Кагарлицкий, член московской ОНК Марина Литвинович.
Акция в Москве началась на Пушкинской площади около 19.00. Ее участники собирали подписи под требованием отменить поправки к Конституции. Спустя примерно два часа они начали шествие. В нем участвовали более 300 человек. Протестующие вышли на проезжую часть, после чего полиция начала задержания. Они проходили жестко, полицейские хватали в том числе тех, кто просто стоял на тротуаре.
Также митинг против обновленной Конституции прошел в Петербурге. Ее участники собрали более тысячи подписей противников поправок. Полиция не препятствовала проведению акции.
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В Москве во время акции против поправок к Конституции задержали не менее 103 человек.
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