На акции против поправок к Конституции в Москве задержали не менее 100 человек

Источник материала: Tut.by

В Москве во время акции против поправок к Конституции задержали не менее 103 человек, пишет «ОВД-Инфо». Примерно о 100 задержанных также сообщает SotaVision .



Фото: Reuters

Среди задержанных журналисты РИА «Новости» и TJournal, а также муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью, преподаватель «Шанинки» Борис Кагарлицкий, член московской ОНК Марина Литвинович.

Акция в Москве началась на Пушкинской площади около 19.00. Ее участники собирали подписи под требованием отменить поправки к Конституции. Спустя примерно два часа они начали шествие. В нем участвовали более 300 человек. Протестующие вышли на проезжую часть, после чего полиция начала задержания. Они проходили жестко, полицейские хватали в том числе тех, кто просто стоял на тротуаре.



Фото: Reuters

Также митинг против обновленной Конституции прошел в Петербурге. Ее участники собрали более тысячи подписей противников поправок. Полиция не препятствовала проведению акции.