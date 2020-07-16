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Ученые рассказали, когда численность населения Земли достигнет пика
16.07.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Численность населения Земли достигнет пика после середины столетия, а затем начнет сокращаться. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле. Исследование
Авторы доклада изучили, как в течение нескольких лет менялся суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину), и пришли к выводу, что он снижается. Если в 1950 году этот показатель во всем мире составлял 4,7, то в 2017 году упал почти вдвое — до 2,4.
Если коэффициент падает ниже 2,1, численность населения начинает уменьшаться, отмечают исследователи. К 2100 году, по прогнозу ученых, он опустится ниже 1,7, передает
По оценкам института, пик численности населения придется на 2064 год и составит 9,6 млрд человек. К концу века, как ожидают ученые, численность снизится до 8,8 млрд.
Демографы полагают, что к 2100 году коэффициент рождаемости станет недостаточным для роста населения в 183 из 195 стран. Авторы связывают этот фактор с ростом уровня образования женщин во всем мире, а также с распространением средств контрацепции.
Согласно прогнозу, в 20 с лишним странах численность населения сократится на 50% и более, передает
Уровень рождаемости в 2100 году вырастет по сравнению с 2017 годом только в странах Северной Африки и Ближнего Востока.
По данным ООН, в 2019 году население Земли составляло 7,7 млрд человек. В прошлом году организация опубликовала
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По данным американских исследователей, в 2064 году население мира достигнет пика и составит 9,7 млрд человек, а к 2100 году снизится до 8,8 млрд. В 20 с лишним странах, в том...
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