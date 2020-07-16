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Ученые рассказали, когда численность населения Земли достигнет пика

16.07.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Численность населения Земли достигнет пика после середины столетия, а затем начнет сокращаться. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле. Исследование опубликовал научный журнал The Lancet.


Фото: Reuters

Авторы доклада изучили, как в течение нескольких лет менялся суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину), и пришли к выводу, что он снижается. Если в 1950 году этот показатель во всем мире составлял 4,7, то в 2017 году упал почти вдвое — до 2,4.

Если коэффициент падает ниже 2,1, численность населения начинает уменьшаться, отмечают исследователи. К 2100 году, по прогнозу ученых, он опустится ниже 1,7, передает Би-Би-Си.

По оценкам института, пик численности населения придется на 2064 год и составит 9,6 млрд человек. К концу века, как ожидают ученые, численность снизится до 8,8 млрд.

Демографы полагают, что к 2100 году коэффициент рождаемости станет недостаточным для роста населения в 183 из 195 стран. Авторы связывают этот фактор с ростом уровня образования женщин во всем мире, а также с распространением средств контрацепции.

Согласно прогнозу, в 20 с лишним странах численность населения сократится на 50% и более, передает CNN. В их числе оказалась Япония, где в 2017 году проживали 128 млн человек, а в 2100-м, как считают авторы, показатель опустится до 60 млн. В Таиланде население сократится с 71 до 35 млн, в Испании — с 46 до 23 млн, в Италии — с 61 до 31 млн, в Португалии — с 11 до 5 млн, а в Южной Корее — с 53 до 27 млн.

Уровень рождаемости в 2100 году вырастет по сравнению с 2017 годом только в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

По данным ООН, в 2019 году население Земли составляло 7,7 млрд человек. В прошлом году организация опубликовала доклад, согласно которому в 2050 году население увеличится на 2 млрд, до 9,7 млрд. В ООН считают, что пик придется на конец XXI века, когда на планете будут проживать почти 11 млрд человек.

 
 
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По данным американских исследователей, в 2064 году население мира достигнет пика и составит 9,7 млрд человек, а к 2100 году снизится до 8,8 млрд. В 20 с лишним странах, в том...
 
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