Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes

Источник материала: Tut.by

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в десятку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes .



Фото: wikimedia.org

К настоящему моменту состояние Маска оценивается в $ 70,8 млрд. Forbes указывает, что по большей части увеличение состояния Маска связано с резким ростом стоимости акций Tesla. По данным, опубликованным на сайте электронной биржи NASDAQ, еще в середине марта цена акций компании составляла не более $ 400 за штуку, а на момент закрытия торгов в среду она уже превышала $ 1541.

Forbes ставит Маска на восьмую строчку в списке самых богатых людей планеты. Девятую строчку с состоянием $ 68,5 млрд занимает владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, а замыкает десятку один из основателей компании Google Ларри Пейдж ($ 67,7 млрд).



Джеф Безос третий год подряд остается богатейшим человеком планеты. Фото: Reuters

Вместе с тем основатель Tesla и SpaceX по-прежнему уступает бывшему руководителю Microsoft Стиву Балмеру ($ 71,2 млрд), главе инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррену Баффету ($ 72 млрд), одному из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисону ($ 72,9 млрд), главе компании Facebook Марку Цукербергу ($ 88,4 млрд). Первые три строчки занимают один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($ 112,4 млрд), генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($ 113,4 млрд) и глава корпорации Amazon Джефф Безос, который уже третий год подряд остается богатейшим человеком планеты с состоянием $ 178,6 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.