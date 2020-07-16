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Туристы в Испании остались без вечеринок
16.07.2020 08:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПопулярный у туристов курорт Мальорка в пик туристического сезона закрывает все бары, рестораны и клубы на острове. Организаторам вечеринок грозят крупные штрафы. Власти обеспокоены безответственным поведением приезжающих и опасаются, что остров может стать новым очагом COVID-19. В то же время сотни сотрудников турсектора выступили с протестом. На улицы Пальма-де-Мальорки вышли более 500 человек. Без баров нет туризма, а без туризма они будут обречены: на Балеарских островах доходы от иностранцев составляют более трети бюджета.
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Популярный у туристов курорт Мальорка в пик туристического сезона закрывает все бары, рестораны и клубы на острове. Организаторам вечеринок грозят крупные штрафы....
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