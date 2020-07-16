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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закон об аренде квартир. Венгрия ограничивает деятельность Airbnb Венгрия ограничивает деятельность Airbnb - знаменитой онлайн-площадки для аренды частного жилья по всему миру. Парламент страны принял закон, который позволит...

Венгрия ограничивает деятельность Airbnb - знаменитой онлайн-площадки для аренды частного жилья по всему миру. Парламент страны принял закон, который позволит муниципальным властям вводить ограничения на сдачу жилья. Такие законы уже действуют во многих крупных городах мира: Париже, Берлине и Брюсселе. Меры из числа самых жестких - в Амстердаме: в трех районах города сдавать квартиры запрещено вообще, в остальных - по выходным, а в рабочие дни не больше 30 суток в год.