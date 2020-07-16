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В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
16.07.2020 10:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСвязь с самолетом была потеряна приблизительно в 22:45 по местному времени. Обломки самолета обнаружили в горах спустя 4 часа. Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника. Среди погибших двое пилотов.
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Связь с самолетом была потеряна приблизительно в 22:45 по местному времени. Обломки самолета обнаружили в горах спустя 4 часа. Самолет выполнял разведывательную и...
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