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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика Связь с самолетом была потеряна приблизительно в 22:45 по местному времени. Обломки самолета обнаружили в горах спустя 4 часа. Самолет выполнял разведывательную и...

Связь с самолетом была потеряна приблизительно в 22:45 по местному времени. Обломки самолета обнаружили в горах спустя 4 часа. Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника. Среди погибших двое пилотов.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите