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В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

16.07.2020 10:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Связь с самолетом была потеряна приблизительно в 22:45 по местному времени. Обломки самолета обнаружили в горах спустя 4 часа. Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника. Среди погибших двое пилотов.

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Связь с самолетом была потеряна приблизительно в 22:45 по местному времени. Обломки самолета обнаружили в горах спустя 4 часа. Самолет выполнял разведывательную и...
 
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