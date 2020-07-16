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Китайская экономика преодолела негативные последствия пандемии

16.07.2020 13:19 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Китае наблюдают опережающий прогнозы экономический рост. Причиной подъема экономики стало оперативное возвращение к обычной жизни после отказа от жестких ограничений. 

Лю Айхуа, официальный представитель Государственного статистического управления Китая: "Национальная экономика постепенно преодолела негативные последствия эпидемии в первой половине года. Также она продемонстрировала импульс роста и постепенного восстановления. Это говорит об устойчивости и жизнеспособности на данном этапе развития. Однако следует также учитывать, что некоторые негативные показатели все еще сохраняются".

Национальное бюро статистики сообщило, что валовой внутренний продукт в апреле-июне увеличился на 3,2 %. Теперь задача для правительства - сократить показатели рецессии и сохранить положительную динамику.

 
 
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В Китае наблюдают опережающий прогнозы экономический рост. Причиной подъема экономики стало оперативное возвращение к обычной жизни после отказа от жестких...
 
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