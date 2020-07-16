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В Британии магазины переоборудуют в дома престарелых

16.07.2020 13:19 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Великобритании уличные магазины переоборудуют в приюты для престарелых. Правительство страны разрабатывает проект, позволяющий переделать коммерческие здания в жилые помещения. Из-за пандемии многие торговые предприятия оказались банкротами и не смогли выплачивать аренду. С одобрением законопроекта пустующие квадратные метры займут социально значимые учреждения.

 
 
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В Великобритании уличные магазины переоборудуют в приюты для престарелых. Правительство страны разрабатывает проект, позволяющий переделать коммерческие здания...
 
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