|
В Британии магазины переоборудуют в дома престарелых
16.07.2020 13:19 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Великобритании уличные магазины переоборудуют в приюты для престарелых. Правительство страны разрабатывает проект, позволяющий переделать коммерческие здания в жилые помещения. Из-за пандемии многие торговые предприятия оказались банкротами и не смогли выплачивать аренду. С одобрением законопроекта пустующие квадратные метры займут социально значимые учреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании уличные магазины переоборудуют в приюты для престарелых. Правительство страны разрабатывает проект, позволяющий переделать коммерческие здания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)