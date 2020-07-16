На японском острове Нисиносима активизировался вулкан

Источник материала: БT

На удаленном острове Нисиносима в Японии лава, извергающаяся из кратера вулкана, поднимается на высоту 200 м. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на Метеорологическое управление Японии. На сделанных снимках видно, как огромное количество вулканического пепла вырывается из кратера, и крупные куски породы разлетаются в воздухе. По данным наблюдения с метеорологического спутника, 4 июля дым поднялся до 8,3 км от кратера. Это самый высокий показатель, зафиксированный когда-либо таким видом наблюдений.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите