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На японском острове Нисиносима активизировался вулкан

16.07.2020 16:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На удаленном острове Нисиносима в Японии лава, извергающаяся из кратера вулкана, поднимается на высоту 200 м. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на Метеорологическое управление Японии. На сделанных снимках видно, как огромное количество вулканического пепла вырывается из кратера, и крупные куски породы разлетаются в воздухе.  По данным наблюдения с метеорологического спутника, 4 июля дым поднялся до 8,3 км от кратера. Это самый высокий показатель, зафиксированный  когда-либо таким видом наблюдений.


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На удаленном острове Нисиносима в Японии лава, извергающаяся из кратера вулкана, поднимается на высоту 200 м. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со...
 
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