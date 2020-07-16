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В Казахстане запустили антифейковый интернет-ресурс
16.07.2020 16:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTStopFake анализирует и определяет правдивость сведений, распространяемых в СМИ, социальных сетях, мессенджерах и других источниках. На сайте есть функция "Пожаловаться на фейк", благодаря которой можно прислать и проверить любую недостоверную информацию. Цель создания StopFake - правильное информирование общества, борьба с манипуляциями, очищение информационного поля от некорректных и фейковых сообщений.
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StopFake анализирует и определяет правдивость сведений, распространяемых в СМИ, социальных сетях, мессенджерах и других источниках. На сайте есть функция...
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