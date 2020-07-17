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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае уровень воды в реке Янцзы бьет рекорды В Китае уровень воды в реке Янцзы бьет рекорды из-за проливных дождей. Он уже превысил ординар на 22 с лишним метра. В связи с переполнением гигантского...

В Китае уровень воды в реке Янцзы бьет рекорды из-за проливных дождей. Он уже превысил ординар на 22 с лишним метра. В связи с переполнением гигантского водохранилища "Три ущелья" здесь вынуждены стравливать через шлюзы около 50 тысяч кубометров воды в секунду. Мощные осадки вызвали исключительных масштабов наводнения сразу в трех провинциях центральной и восточной части страны. Подобного не случалось по меньшей мере десятилетие. В горных регионах прервано сообщение и снабжение предметами первой необходимости. Эвакуация потребовалась полумиллиону человек.