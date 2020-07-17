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Читатели заказали около миллиона экземпляров книги о трудном детстве Трампа

17.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США готовят к публикации мемуары, обреченные стать бестселлером. Более 950 тысяч экземпляров книги Мэри Трамп, племянницы главы Белого дома, были заказаны еще до выхода в свет. Сама Мэри убежденная политическая противница дядюшки. В канун публикации своих мемуаров она обратилась к Дональду Трампу с призывом уйти в отставку. По ее словам, в детстве мальчик получал мало внимания от родителей - его мать болела, отец был занят бизнесом. Дональд вырос крайне корыстолюбивым: не замечает людей, всюду видит только деньги и потому категорически не способен руководить страной. 
 
 
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В США готовят к публикации мемуары, обреченные стать бестселлером. Более 950 тысяч экземпляров книги Мэри Трамп, племянницы главы Белого дома, были заказаны еще до...
 
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