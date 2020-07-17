Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Читатели заказали около миллиона экземпляров книги о трудном детстве Трампа В США готовят к публикации мемуары, обреченные стать бестселлером. Более 950 тысяч экземпляров книги Мэри Трамп, племянницы главы Белого дома, были заказаны еще до...

В США готовят к публикации мемуары, обреченные стать бестселлером. Более 950 тысяч экземпляров книги Мэри Трамп, племянницы главы Белого дома, были заказаны еще до выхода в свет. Сама Мэри убежденная политическая противница дядюшки. В канун публикации своих мемуаров она обратилась к Дональду Трампу с призывом уйти в отставку. По ее словам, в детстве мальчик получал мало внимания от родителей - его мать болела, отец был занят бизнесом. Дональд вырос крайне корыстолюбивым: не замечает людей, всюду видит только деньги и потому категорически не способен руководить страной.