|
Во французском Нанте продолжается операция по ликвидации пожара в соборе Святых Петра и Павла
19.07.2020 08:22 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОн загорелся утром. Возбуждено уголовное дело. Основная версия -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он загорелся утром. Возбуждено уголовное дело. Основная версия - умышленный поджог. Пожарные сообщили, что огонь появился сразу в трех местах. Пламя уничтожило...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)