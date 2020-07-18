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Во французском Нанте продолжается операция по ликвидации пожара в соборе Святых Петра и Павла

19.07.2020 08:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Он загорелся утром. Возбуждено уголовное дело. Основная версия - умышленный поджог. Пожарные сообщили, что огонь появился сразу в трех местах. Пламя уничтожило витражи и орган. Есть риск, что платформа, на которой стоял духовой инструмент, обвалится. Крыша собора не пострадала. Отметим, собор Святых Петра и Павла - одна из самых крупных готических церквей во Франции. Здание лишь на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери. Храм в Нанте начали строить в 15-м столетии. Работы продолжались более 4 веков. Кроме нынешнего возгорания, собор пережил взрыв, бомбардировку и пожар.
 
 
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Он загорелся утром. Возбуждено уголовное дело. Основная версия - умышленный поджог. Пожарные сообщили, что огонь появился сразу в трех местах. Пламя уничтожило...
 
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