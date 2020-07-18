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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в США. Ситуация в Портленде обострилась В США продолжаются массовые протесты. В Портленде участники акций собрались в двух городских парках. Они разрушали заборы, несли их по улице в сторону здания...

В США продолжаются массовые протесты. В Портленде участники акций собрались в двух городских парках. Они разрушали заборы, несли их по улице в сторону здания федерального суда. Никакой реакции на призывы полицейских не последовало. Из заборов протестующие собирались возвести баррикады. Сотрудники правопорядка разогнали толпу слезоточивым газом.Ситуация в Портленде резко обострилась две недели назад. После того, как 11 июля один из сотрудников федеральной службы судебных приставов убил выстрелом в голову одного из участников демонстрации, нападавших на его коллег. Мэр Портленда Тед Уилер при этом потребовал вывести из города федеральных служащих.