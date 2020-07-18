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Протесты в США. Ситуация в Портленде обострилась

18.07.2020 19:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США продолжаются массовые протесты. В Портленде участники акций собрались в двух городских парках. Они разрушали заборы, несли их по улице в сторону здания федерального суда. Никакой реакции на призывы полицейских не последовало. Из заборов протестующие собирались возвести баррикады. Сотрудники правопорядка разогнали толпу слезоточивым газом. 
Ситуация в Портленде резко обострилась две недели назад. После того, как 11 июля один из сотрудников федеральной службы судебных приставов убил выстрелом в голову одного из участников демонстрации, нападавших на его коллег. Мэр Портленда Тед Уилер при этом потребовал вывести из города федеральных служащих.

 
 
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В США продолжаются массовые протесты. В Портленде участники акций собрались в двух городских парках. Они разрушали заборы, несли их по улице в сторону здания...
 
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