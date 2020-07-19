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Первое задержание по делу о вероятном поджоге нантского собора

19.07.2020 15:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Первое задержание во Франции по делу о субботнем пожаре собора в Нанте. Полиция проверяет на причастность к инциденту 39-летнего выходца из Руанды. Он был волонтером при храме и накануне ЧП должен был запереть входные ворота на ключ. По заключению пожарных, которые боролись с огнем в соборе Святых Петра и Павла, три очага возгорания свидетельствуют об умышленном поджоге. Несмотря на все усилия спасателей, пламя уничтожило уникальный орган эпохи барокко и витражи времен Людовика XII.
 
 
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Первое задержание во Франции по делу о субботнем пожаре собора в Нанте. Полиция проверяет на причастность к инциденту 39-летнего выходца из Руанды. Он был...
 
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