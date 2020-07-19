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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первое задержание по делу о вероятном поджоге нантского собора Первое задержание во Франции по делу о субботнем пожаре собора в Нанте. Полиция проверяет на причастность к инциденту 39-летнего выходца из Руанды. Он был...

Первое задержание во Франции по делу о субботнем пожаре собора в Нанте. Полиция проверяет на причастность к инциденту 39-летнего выходца из Руанды. Он был волонтером при храме и накануне ЧП должен был запереть входные ворота на ключ. По заключению пожарных, которые боролись с огнем в соборе Святых Петра и Павла, три очага возгорания свидетельствуют об умышленном поджоге. Несмотря на все усилия спасателей, пламя уничтожило уникальный орган эпохи барокко и витражи времен Людовика XII.