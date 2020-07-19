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Общие ценности

Прогнозы по народонаселению

Перенаселение: что дальше?

Осознанность и уважение - ключ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исследования последнего времени убеждают: перенаселение нашей планете вовсе не грозит А вот справится ли наша планета с выработкой иммунитета против деятельности коллективного разума? Да! Нас сегодня уже 7,8 млрд. И численность населения Земли...

А вот справится ли наша планета с выработкой иммунитета против деятельности коллективного разума?Да! Нас сегодня уже 7,8 млрд. И численность населения Земли непрерывно растет, и активными темпами: ежегодно увеличивается в среднем на 80 млн. человек. В тройке наиболее густонаселенных стран - Китай, Индия и США. Что касается Беларуси, наша страна занимает 94 место в мире - свыше 9 с половиной млн. человек.Перенаселение вызывает обеспокоенность многих правительств и общественных организаций, говорящих о глобальном демографическом кризисе. Ведь чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает. Впрочем, исследования последнего времени убеждают в обратном: перенаселение нашей планете вовсе не грозит. Где-то с середины 21 века население начнет понемногу сокращаться. И остановить этот процесс будет уже невозможно. Тему продолжитВсего пару месяцев после окончания Второй мировой. Сан-Франциско. Создание ООН как наследницы Лиги Наций. Организации, которая возьмет роль медиатора, консультанта, защитника людей. Пусть даже и от самих себя. И всего спустя год появится отдел народонаселения. Улучшение уровня жизни, развитие технологий и медицины позволят человечеству непрерывно прибавлять в количестве. Спустя 75 лет, во времена очередного кризиса, востребованность департамента возрастет в разы.Мониторинг демографической ситуации определенно требуется. Еще в середине прошлого столетия население Земли составляло 2 млрд. 600 млн., к началу 20 века превысило отметку в 5 млрд. К 2050 году, прогнозирует ООН, это число достигнет отметки в 9 млрд. 700 млн. Такими тепами в 2100-м на планете будет проживать более 11 млрд. людей. Несмотря на этот, в принципе, положительный прогноз, проблемы, созданные увеличением объема населения, могут быть катастрофическими. Ощутимо проявляются они уже сегодня. Приход COVID тактично на эти недостатки указал.И в первую очередь страдает глобальная экосистема. Ученые, конечно, все еще спорят, влияет ли на экологическую ситуацию размер популяции человека. Но анализировать последствия деятельности homo sapiens можно уже сейчас: только за 2020-й проблемы климата вышли на новый уровень. Некоторые ученые винят в этом именно постоянно растущее количество людей и, соответственно, их потребности. Только за последние годы Земля получила и выцветание кораллов, и масштабные пожары в Австралии, и экспоненциальный рост загрязнения пластиком.Но если проблемы с матерью-природой еще более-менее обезличены, то межэтнические конфликты непосредственно диктуют сами люди. В прямой пропорции от объемов населения находится и вероятность столкновения разных этногрупп, которые в некоторых случаях не могут ужиться друг с другом на одной территории. Из последних проявлений такой конфронтации во главу становится уже успевшее завоевать неоднозначную славу движение Black Lives Matter. Развитие сотни лет назад «белой» цивилизации и вековая экспансия коренных народов наложила свой отпечаток и на сегодняшние взаимоотношения разных расБольшему населению - больше территории. Рядом с экологией и территориальной повесткой всегда идет вопрос о борьбе за ресурсы. По данным ПРООН, за всю историю порядка 40% войн происходили именно по этой причине. Некоторые эксперты уверены, что "арабская весна" произошла, в частности, и из-за желания сторонних корпораций разрабатывать богатые месторождения полезных ископаемых. Во что это вылилось? В одной только Сирии погибли сотни тысяч. Бежали из страны более 4 миллионов. Департаменты ООН пока безуспешно пытаются найти выход из гуманитарного кризиса.ООН утверждает: консолидация сил перед глобальными испытаниями, осознанность в поступках по отношению к людям и природе, терпимость и уважение друг к другу - вот ключ к продуктивному взаимодействию. Только при всеобщем участии - как на государственном, так и на частном уровне - массы конфликтов и природных катаклизмов можно избежать. Пока ясно одно: чтобы решать глобальные вопросы народонаселения, человеку нужно научиться разбираться с конфликтами внутри себя.