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Бельгия отмечает Национальный день

21.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Бельгия отмечает сегодня свой главный праздник – Национальный день. Его принято называть Национальным бельгийским фестивалем. Днем на центральной площади Брюсселя - Гран-Плас - состоится военный парад. С национальным праздником Короля Филиппа поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Минск проявляет большой интерес к развитию взаимодействия с Брюсселем.
 
Теги: Минск
 
 
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Бельгия отмечает сегодня свой главный праздник – Национальный день. Его принято называть Национальным бельгийским фестивалем. Днем на центральной площади...
 
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