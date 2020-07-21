|
Бельгия отмечает Национальный день
21.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБельгия отмечает сегодня свой главный праздник – Национальный день. Его принято называть Национальным бельгийским фестивалем. Днем на центральной площади Брюсселя - Гран-Плас - состоится военный парад. С национальным праздником Короля Филиппа поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Минск проявляет большой интерес к развитию взаимодействия с Брюсселем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бельгия отмечает сегодня свой главный праздник – Национальный день. Его принято называть Национальным бельгийским фестивалем. Днем на центральной площади...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)