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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пингвины переняли японскую традицию поедания пищи Следуя традициям. В Японии пингвины освоили особую подачу еды. В Нумадзу в морском парке ежедневно проводят шоу для посетителей, где морские птицы лакомятся едой,...

Следуя традициям. В Японии пингвины освоили особую подачу еды. В Нумадзу в морском парке ежедневно проводят шоу для посетителей, где морские птицы лакомятся едой, подаваемой в стиле нагаси. Это кулинарная забава, когда пшеничную лапшу пускают вместе с водой по длинному желобу из бамбуковых стволов, а угощающиеся пытаются поймать ее при помощи палочек. Только для пингвинов по ледяным водным горкам спускают скумбрию.