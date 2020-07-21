|
Пингвины переняли японскую традицию поедания пищи
21.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСледуя традициям. В Японии пингвины освоили особую подачу еды. В Нумадзу в морском парке ежедневно проводят шоу для посетителей, где морские птицы лакомятся едой, подаваемой в стиле нагаси. Это кулинарная забава, когда пшеничную лапшу пускают вместе с водой по длинному желобу из бамбуковых стволов, а угощающиеся пытаются поймать ее при помощи палочек. Только для пингвинов по ледяным водным горкам спускают скумбрию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следуя традициям. В Японии пингвины освоили особую подачу еды. В Нумадзу в морском парке ежедневно проводят шоу для посетителей, где морские птицы лакомятся едой,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)