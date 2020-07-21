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Пингвины переняли японскую традицию поедания пищи

21.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Следуя традициям. В Японии пингвины освоили особую подачу еды. В Нумадзу в морском парке ежедневно проводят шоу для посетителей, где морские птицы лакомятся едой, подаваемой в стиле нагаси. Это кулинарная забава, когда пшеничную лапшу пускают вместе с водой по длинному желобу из бамбуковых стволов, а угощающиеся пытаются поймать ее при помощи палочек. Только для пингвинов по ледяным водным горкам спускают скумбрию.
 
 
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Следуя традициям. В Японии пингвины освоили особую подачу еды. В Нумадзу в морском парке ежедневно проводят шоу для посетителей, где морские птицы лакомятся едой,...
 
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