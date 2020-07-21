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Курсы валют на 21 июля
21.07.2020 10:28 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРубль укрепился по отношению к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро по итогам торгов немного ослаб. В итоге - 2 рубля 75 копеек. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских рублей.
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Рубль укрепился по отношению к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро по итогам торгов немного ослаб. В итоге - 2 рубля 75 копеек. Российский рубль подешевел....
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