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Курсы валют на 21 июля

21.07.2020 10:28 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Рубль укрепился по отношению к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро по итогам торгов немного ослаб. В итоге - 2 рубля 75 копеек. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских рублей.
 
 
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Рубль укрепился по отношению к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро по итогам торгов немного ослаб. В итоге - 2 рубля 75 копеек. Российский рубль подешевел....
 
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