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Глава МВД Украины рассказал о сообщниках луцкого террориста в других городах

22.07.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге заявил, что у луцкого террориста Максима Кривоша были сообщники в других городах. Об этом сообщает «Новое время».


Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

— Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка, — рассказал Аваков.

Он назвал террориста «неуравновешенным человеком», который «придумал месть миру». О сообщниках Кривоша он сказал, что «это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме и нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни».

— Фильм о котором говорит этот человек — хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар для этих людей на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того, — добавил глава МВД Украины.

Аваков также сообщил, что у захватчика были пистолет, автомат, а также боевая граната. Министр заявил, что злоумышленника «ждет долгий тюремный срок».

Напомним, по факту захвата автобуса в Луцке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

 
 
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Он назвал террориста «неуравновешенным человеком», который «придумал месть миру». О сообщниках Кривоша он сказал, что «это такой себе криминальный мир, который...
 
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