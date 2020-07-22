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Глава МВД Украины рассказал о сообщниках луцкого террориста в других городах
22.07.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге заявил, что у луцкого террориста Максима Кривоша были сообщники в других городах. Об этом
— Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка, — рассказал Аваков.
Он назвал террориста «неуравновешенным человеком», который «придумал месть миру». О сообщниках Кривоша он сказал, что «это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме и нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни».
— Фильм о котором говорит этот человек — хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар для этих людей на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того, — добавил глава МВД Украины.
Аваков также сообщил, что у захватчика были пистолет, автомат, а также боевая граната. Министр заявил, что злоумышленника «ждет долгий тюремный срок».
Напомним, по факту
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Он назвал террориста «неуравновешенным человеком», который «придумал месть миру». О сообщниках Кривоша он сказал, что «это такой себе криминальный мир, который...
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