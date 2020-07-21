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Террорист в Луцке отпустил заложников

21.07.2020 22:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

К событиям в Украине. Как только что стало известно, террорист в Луцке, почти 11 часов удерживающий заложников в автобусе, наконец отпустил их. Ранее он выпустил только трех человек. Это были беременная женщина, ребенок и пенсионерка. Сделать это он согласился после беседы с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает замглавы офиса президента. В транспортном средстве остаются люди - по некоторым данным их около 20. Ранее террорист, 45-летний Максим Кривош, разрешил одному сотруднику полиции передать своим заложникам еду и воду, но отпускать всех не соглашается. Правоохранители продолжают вести переговоры. Для этого в Луцк прилетел глава МВД Украины.

Террорист вооружен винтовкой, периодически он стреляет из окна автобуса. По его словам, транспортное средство заминировано. Он также утверждает, что в городе заложена еще одна взрывчатка, привести в действие которую он может дистанционно. Однако прямых доказательств этому нет. Напомним, около 10 утра террорист сам позвонил в полицию, сообщив, что он захватил автобус. У мужчины уголовное прошлое. Он был дважды судим и отсидел 10 лет за тяжкие преступления - в том числе, за незаконный оборот оружия.
 
 
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К событиям в Украине. Как только что стало известно, террорист в Луцке, почти 11 часов удерживающий заложников в автобусе, наконец отпустил их. Ранее он выпустил...
 
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Из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить трех заложников
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