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СБУ задержала подозреваемого в убийстве экс-главы самопровозглашенной ДНР Захарченко
23.07.2020 09:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной «Швед»), которого власти самопровозглашенной ДНР подозревают в убийстве экс-главы республики Александра Захарченко, сообщает
Байдале сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершенном группой лиц. Он находится под стражей. Других подробностей СБУ не сообщила.
Александр Захарченко
В 2019 году в эфире телеканала «Россия 1» анонимный источник
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Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной «Швед»), которого власти самопровозглашенной ДНР...
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