СБУ задержала подозреваемого в убийстве экс-главы самопровозглашенной ДНР Захарченко

Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной «Швед»), которого власти самопровозглашенной ДНР подозревают в убийстве экс-главы республики Александра Захарченко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.



Александр Захарченко. Фото: dan-news.info

Байдале сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершенном группой лиц. Он находится под стражей. Других подробностей СБУ не сообщила.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики задержали нескольких подозреваемых, они заявили о причастности Киева к преступлению, СБУ опровергла какое-либо отношение к происшествию.

В 2019 году в эфире телеканала «Россия 1» анонимный источник назвал Андрея Байдалу в числе подозреваемых в убийстве Захарченко. Позже о его причастности заявило и МВД самопровозглашенной ДНР.