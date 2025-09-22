Звезды Counter-Strike 2 разыграют $50 тысяч на турнире в Москве. В числе участников - Betera Esports

Источник материала: ProBusiness

Команда Betera Esports примет участие в престижном турнире Majestic LanDaLan 3 по Counter-Strike 2 с призовым фондом 50 тысяч долларов, который пройдет в конце сентября в Москве.

Белорусская команда, состоящая из игроков h1te, tENZY, MaSvAl, synyx, Vert и тренера bullet, стала одной из восьми участников турнира. Помимо Betera Esports, с группового этапа стартуют BB Team, Nemiga, PARIVISION, Spirit Academy, 9BOOMPRO, Nuclear TigeRES и TPuDCATb TPu.

С 25 по 27 сентября пройдут матчи группового этапа, с 27 по 28 число — полуфиналы и гранд-финал. Кроме внушительного призового фонда на арене BASE при зрителях будет разыграно большое количество VRS-очков — баллы за ивент будут учитываться в региональном рейтинге Valve и повлияют на приглашения на мейджор.

— Отправляемся на турнир с отличными эмоциями, — отметил Святослав "MaSvAl" Масько. — Первый лан такой у меня, готов рвать! Наши шансы оцениваю как огромные — нет на турнире команды, которая сильнее нас. Всех возможно выигрывать. Если мы хорошо общаемся и у нас хорошая атмосфера, если мы друг друга поддерживаем, то нас не победить!

— Турнир является очень важным для нашего коллектива, — комментарий Евгения "bullet" Баткина. — Это хорошая возможность проявить себя в офлайне. Для кого-то из ребят это будет первый лан. Поэтому, безусловно, турнир очень важный. Плюс это возможность подняться в ауфрейтинге. Кого-то из соперников я отмечать не буду — все команды очень достойные и уважения. Есть и молодые команды, которые прошли закрытые квалификации, ну и, безусловно, гранды турнира, которые были приглашены по Valve-рейтингу. Цель нашей команды еще не определена — мы всегда выставляем цели по ходу турнира. То есть минимальная цель на турнир — выйти из группы, попасть в плей-офф. А остальные цели уже будем смотреть по результатам первых игр.